В Нижнем Тагиле стартовал последний день голосования по поправкам в Конституцию
Сегодня, 12:01ПолитикаФото: TagilCity.ru
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В Нижнем Тагиле 1 июля стартовал последний день, когда можно проголосовать по поправкам в Конституцию. Все участки в городе будут работать до 20.00, сообщают ИА «Все Новости».
Сюжеты: Конституция 2020, Нижний Тагил
Все 157 участков, в том числе и временные участки, расположенные в ЦГБ № 4 и СИЗО № 3, будут работать до конца. Затем они будут закрыты для подсчета голосов.
В городе за шесть дней голосования участки посетил каждый третий избиратель. На данный момент по активности лидером является Вагонка.
1 июля на участках были подключены КОИБы — электронные устройства, которые позволяют подсчитать итоги. Настройка и тестирование уже были проведены накануне.
В этом году впервые можно проголосовать на дому без ограничений. Для этого до 17.00 необходимо подать заявку в районный избирком.
Кроме того, в Нижнем Тагиле осуществляется сбор подписей за присвоение Нижнему Тагиле звания «Города трудовой доблести».
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