В Нижнем Тагиле стартовал последний день голосования по поправкам в Конституцию

Все 157 участков, в том числе и временные участки, расположенные в ЦГБ № 4 и СИЗО № 3, будут работать до конца. Затем они будут закрыты для подсчета голосов.

В городе за шесть дней голосования участки посетил каждый третий избиратель. На данный момент по активности лидером является Вагонка.

1 июля на участках были подключены КОИБы — электронные устройства, которые позволяют подсчитать итоги. Настройка и тестирование уже были проведены накануне.

В этом году впервые можно проголосовать на дому без ограничений. Для этого до 17.00 необходимо подать заявку в районный избирком.