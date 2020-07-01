В Нижнем Тагиле явка на голосование по поправкам в Конституцию составила более 40%
Сегодня, 17:16ПолитикаФото: пресс-служба мэрии
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В Нижнем Тагиле по состоянию на 15.00 во всех районах города явка избирателей составила более 40%, свои голоса отдали 112 тысяч человек, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил, Конституция 2020
В Дзержинском районе проголосовали 43,14% избирателей. В Ленинском районе эта цифра чуть меньше — 43,01%.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сегодня посетил несколько избирательных участков. В том числе он побывал на избирательном участке № 2171 на Вагонке. Там, по состоянию на 15.00, явка оставила более 50%. Глава администрации Дзержинского района Александр Ревенко рассказал, что на Вагонке работают 47 избирательных участков. По словам Ревенко, на всех участках голосование проходит спокойно.
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Сегодня член Общественной палаты региона Татьянау Камешкова рассказала, что на избирательных участках Нижнего Тагиле не было выявлено нарушений. В Свердловской области явка избирателей за шесть дней голосования составила 42%, по России — 55%.
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