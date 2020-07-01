В Нижнем Тагиле явка на голосование по поправкам в Конституцию составила более 40%

В Дзержинском районе проголосовали 43,14% избирателей. В Ленинском районе эта цифра чуть меньше — 43,01%.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сегодня посетил несколько избирательных участков. В том числе он побывал на избирательном участке № 2171 на Вагонке. Там, по состоянию на 15.00, явка оставила более 50%. Глава администрации Дзержинского района Александр Ревенко рассказал, что на Вагонке работают 47 избирательных участков. По словам Ревенко, на всех участках голосование проходит спокойно.