В Свердловской области по поправкам в Конституцию проголосовали более 1,5 млн человек

Владимир Русинов, занимающий пост председателя Избирательной комиссии региона, сообщил, что наибольшая явка была зарегистрирована в поселке Пелым, а наименьшая — в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Чиновник также отметил, что возможностью проголосовать на придомовой территории воспользовались почти 86 тысяч свердловских избирателей, а возможностью надобного голосования — 162 тысячи человек. Чиновник также напомнил, что до 17:00 этого дня у жителей региона есть возможность проголосовать на дому.

Явка по России, в целом, за шесть дней голосования составила 55%.

В ведомстве отмечают, что итоги голосования никогда не обнародуются, пока не завершится основной день голосования, но это не касается явки. Она известна сразу и является окончательной, а потому может быть опубликована.

Указанная в открытых источниках итоговая явка на 10.00 1 июля соответствует результату голосования на всех участках Свердловской области с 8 утра 25 июня по 10.00 сегодняшнего дня. Данные же на 12.00, 15.00, 18.00 отражают итоги голосования участков целиком в отдаленных и труднодоступных территориях (например, Таборах), они попали в таблицу в результате временного сбоя в системе. Итоговая же явка по всей Свердловской области будет известна после окончания дня голосования 1 июля и подведения итогов, сообщили в ведомстве.