В ЦИК заявили об отсутствии серьезных нарушений по голосованию по Конституции
Сегодня, 14:19ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о том, что серьезных нарушений, которые требовали бы спецзаданий ЦИК, во время голосования по поправкам в Конституцию не обнаружено, пишут «РИА-Новости».
Сюжеты: Конституция 2020
По ее словам, на данный момент по голосованию поступает минимум обращений.
Также о незначительном количестве претензий заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.
По его словам, за шесть дней голосования было выявлено всего пять случаев опечатывания ящиков.
Он отметил, что это пять случаев на 96 тысяч комиссий за шесть дней. Кроме того, все претензии будут рассмотрены в полном объеме.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Однако основной день приходится на 1 июля. В этот день все участки для голосования работают до 20.00. После этого начнется подсчет голосов.
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