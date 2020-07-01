В ЦИК заявили об отсутствии серьезных нарушений по голосованию по Конституции

По ее словам, на данный момент по голосованию поступает минимум обращений.

Также о незначительном количестве претензий заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

По его словам, за шесть дней голосования было выявлено всего пять случаев опечатывания ящиков.

Он отметил, что это пять случаев на 96 тысяч комиссий за шесть дней. Кроме того, все претензии будут рассмотрены в полном объеме.