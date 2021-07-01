Пожаловавшейся Путину на отсутствие газа свердловской пенсионерке привезли дрова

Напомним, 30 июня пенсионерка из Краснотурьинска в ходе прямой линии пожаловалась, что они на даче не могут подключить газ к дому, а баллоны запретили. Она отметила, что на даче мэра рядом с ними есть газопровод. На ситуацию сразу отреагировали мэр Краснотурьинска и губернатор Свердловской области. Власти заявили, что газ к домам будет подведен в 2023 году. В связи с непринятием мер по газификации населения в Краснотурьинске сотрудники СКР организовали проведение доследственнаой проверки о возможной халатности должностных лиц.