Пожаловавшейся Путину на отсутствие газа свердловской пенсионерке привезли дрова

Пожаловавшейся Путину на отсутствие газа свердловской пенсионерке привезли дрова
Пожаловавшейся Путину на отсутствие газа свердловской пенсионерке привезли дрова
Сегодня, 13:53ПолитикаФото: страница Александра Устинова в Instagram
Жительнице Краснотурьинска, которая в ходе прямой линии с президентом РФ 30 июня пожаловалась на отсутствие газа, привезли машину дров. Выгружать их помогали волонтеры.

Светлане Култыгиной из Красноуральска на следующий день после прямой линиии с Владимиром Путиным привезли березовые дрова. Об этом на своей странице в Instagram сообщил мэр города Александр Устинов.

Он отметил, что обещание выполнил. А выгрузить и сложить поленья помогли волонтеры.

Фото:страница Александра Устинова в Instagram

Напомним, 30 июня пенсионерка из Краснотурьинска в ходе прямой линии пожаловалась, что они на даче не могут подключить газ к дому, а баллоны запретили. Она отметила, что на даче мэра рядом с ними есть газопровод. На ситуацию сразу отреагировали мэр Краснотурьинска и губернатор Свердловской области. Власти заявили, что газ к домам будет подведен в 2023 году. В связи с непринятием мер по газификации населения в Краснотурьинске сотрудники СКР организовали проведение доследственнаой проверки о возможной халатности должностных лиц.

Свердловская областьВладимир ПутинпенсионеркаКраснотурьинскГАЗобществопрямая линиядрова
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