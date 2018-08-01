«Коммунисты России» сдали подписи «мертвых душ» в избирком Екатеринбурга

Претенденты на место в городской думе Екатеринбурга от партии «Коммунисты России» не смогут продолжить участие в предвыборной гонке.

Согласно правилам, избирательная комиссия с помощью жребия выбирает на проверку 20% подписей, из 1084 сданных представителем «Коммунистов России» подписей 430 были признаны недействительными. Кроме того, стало известно, что 16 подписей принадлежат умершим людям.

Пока отказа в регистрации нет, но проект решения избиркома именно такой, рассказал глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров.