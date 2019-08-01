Сергей Смышляев набрал политический вес на выборах губернатора Челябинской области

Издание «Новые известия» сообщает, что данной ситуацией заинтересовались и политологи, и общественность. Многие уверены, что позиция сегодняшней власти ощутимо пошатнется. Так, на это очень сильно повлияют нерешенные проблемы в экологии и перенос саммитов ШОС и БРИКС в Северную столицу. Все это указывает на вероятный второй тур выборов.

Согласно опросам, более 90% жителей области винит именно Текслера в переносе саммитов. Горожан последние три года готовили к ним и рассказывали о пользе мероприятий для регионального центра.

Власть была монополизирована, а после прихода Текслера на место бывшего губернатора Бориса Дубровского, на территории региона обещанных позитивных изменений не произошло. Горожане постепенно понимают, что у власти сменились лишь лица, а так раздражающая структура осталась. Это провоцирует недоверие к руководящему составу области.

Нынешняя ситуация также оставляет желать лучшего. Среди общественности существует мнение, что до финиша дошли именно «отобранные» кандидаты: ВРИО губернатора Текслер, безопасные кандидаты от парламентской оппозиции (КПРФ и ЛДПР); ярый критик Алексей Севастьянов и кандидат от партии «Родина» Сергей Смышляев. Но, по факту, за пост главы региона борются только Текслер и Смышляев. ЛДПР и КПРФ забросили свои кампании, а СР не участвует. И здесь налицо явный сговор коммунистов и либерал-демократов с нынешним ВРИО.

На данный момент Текслер в ходе политической гонки ведет себя обычно: проводит праздники и контролирует строительство дорог. В то время его главный оппонент работает «в полях». Кампания Смышляева идет без поддержки администрации. Он и его команда по собственной инициативе проводят рейды, выявляют точки, где осуществляется незаконная торговля спиртным и контрафактом, решает главную проблему Челябинска с общественным транспортом. Молодой 36-летний Смышляев пришел в политику из социальных проектов для детского спорта. В одном из своих интервью он упомянул, что людей в свою команду набирает самостоятельно, а умение хорошо разбираться в людях мотивирует всех к достижению общей цели.