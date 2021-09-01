Алюминиевая Ассоциация проинформировала о положении дел в отрасли

Эксперт подчеркнула, что в нашей стране реализуют различные проекты международного уровня. Но, невзирая ни на что, актуальность алюминиевых решений не потеряна — они по-прежнему доказывают свою незаменимость, пишет newizv.ru.
Потребление алюминия в России сейчас ниже уровня производства металла: 3,7 миллиона против миллиона тонн первичной продукции. Наиболее востребован алюминий в энергетической и авиационной отраслях, в машиностроении и космонавтике. Это объясняют высокая стойкость металла к коррозии и его долговечность. Алюминий отлично перерабатывается, а в эпоху разумного потребления продукции это очень актуально.
Казовская отметила, что под использованной алюминиевой продукцией следует понимать отходы, отличающиеся высокой ликвидностью, и за них идет серьезная конкуренция. Эксперт констатировала, что привлекательное сырье пригодно для бесконечной вторичной переработки.
Продукция из алюминия отечественного производства имеет хороший экспортный потенциал. За рубеж направляют конструкции для мостов и легкосплавные диски для колес, а также баллончики, используемые в дезинфекторах и дезодорантах.
Однако по общему объему потребления алюминия Россия сегодня по-прежнему отстает. По словам Казовской, металл был экзотичным во времена Советского Союза. Он активно использовался в тот период в космонавтике, но практически не применялся в строительной сфере.
Все изменилось в 2015 году, когда начала работать Алюминиевая Ассоциация. При содействии организации построили 21 станцию метрополитена в Москве, в интерьерах которых использовали алюминий.
Через два года в некоторых городах Российской Федерации построили мосты, полностью изготовленные из алюминия. Пять из них стали в этом году участниками конкурса на международном форуме «Алюминий в архитектуре и строительстве».
Конкурсная программа AlumForum 2021 объединила представителей строительной индустрии и архитектурного сообщества, а также производителей инновационной продукции из алюминия.
Казовская сосредоточила внимание на том, что наша страна уверенно демонстрирует технологический рост, разрабатывая и реализуя проекты, связанные с дорожной и мостовой инфраструктурами.
«Мы хотим занять нишу, где алюминиевые решения будут незаменимы», — подытожила представитель Алюминиевой Ассоциации.