Алюминиевая Ассоциация проинформировала о положении дел в отрасли

Потребление алюминия в России сейчас ниже уровня производства металла: 3,7 миллиона против миллиона тонн первичной продукции. Наиболее востребован алюминий в энергетической и авиационной отраслях, в машиностроении и космонавтике. Это объясняют высокая стойкость металла к коррозии и его долговечность. Алюминий отлично перерабатывается, а в эпоху разумного потребления продукции это очень актуально.