Сергей Носов: «Так работать нельзя, но приходится»

Сергей Константинович, о прошедшей выставке «Russia Arms Expo 2013» рассказано уже немало. Но если абстрагироваться от основной тематики грандиозного шоу международного масштаба, лично вы, как глава города, можете дать свою оценку всему, что произошло за эти дни? Выставка прошла на территории города, а Нижний Тагил к этому мероприятию ведь тоже готовился?

– К нам, в Нижний Тагил, прибыли в гости представители более 40 стран мира, приехали первые лица Российского государства. Разумеется, это обязывает ко многому. В последнее время Нижний Тагил становится местом притяжения по многим аспектам жизни. Приведу совсем свежий пример - недавнее проведение этапа мирового Гран-при по прыжкам с трамплина. В спортсостязании приняли участие спортсмены высочайшего класса - чемпионы мира, многократные олимпийцы. Нет, я не буду рассказывать, кто и каких успехов достиг, хотя это тоже, наверное, интересно для определенной категории ваших читателей.

Образно говоря, прыжки с трамплина и то, что сегодня происходит в городе, имеют много общего.

Тагил - как лыжник, набравший скорость перед прыжком.

Мне могут возразить: инфраструктура города пока не на должном уровне, гостиниц не хватает, еще чего-то... Зато хватает работы трудной, но интересной, и впереди ее еще очень много. На данный момент мы выполнили и даже перевыполнили все задачи, поставленные президентом РФ. В сжатые сроки и с высоким качеством. И если в дальнейшем к нам будет такое же доверие, тагильчане готовы показать, как при не самых больших деньгах можно кардинально менять систему ЖКХ, ремонтировать дороги, здания, строить новые...

Но жители-то, наверное, упрекали вас в возникших неудобствах передвижения? Вы за одно лето перекопали, если можно так выразиться, весь город, осваивая миллиарды рублей, выделенные на ремонт дорог. Впереди - зима, неоконченные объекты останутся?

– Ну, во-первых, пока только сентябрь заканчивается. Основной объем работ мы, вопреки некоторым прогнозам скептиков, выполнили. И, как преобразились наши дороги, нельзя не заметить. Осталась только улица Индустриальная, но если позволит погода, мы и ее закончим.

Кстати, а вы знаете, что согласно проекту такой объект - дорога по Индустриальной - рассчитан по времени исполнения на 18 месяцев. А мы решили сделать его за пять месяцев. Трудно, но возможно. Трудно, потому что работаем на пределе сил. Возможно, потому что есть четкая организация ведения работ и полное взаимопонимание с подрядчиками, с поставщиками стройматериалов.

Вопрос-то в другом - для того, чтобы привести в порядок все дороги Тагила, нам в таком режиме надо поработать еще года два-три. Как минимум. Уж слишком долго в городе в этом плане ничего не делалось. Или почти ничего.

А жители... Да, наоборот, люди отнеслись с пониманием ко всему происходящему. И я благодарен им за это.

Вы уже думаете о перспективах. А они есть? Или все зависит от финансирования города в следующем году?

– Буквально недавно мы провели конструктивные переговоры с испанской фирмой «OHL». Это одна из ведущих компаний Европы, занимается строительством дорог, мостов и так далее. Если кратко, речь идет о развитии системы государственно-частного партнерства, что многим в диковинку. Хотя, если вспомнить, когда-то заводчики Демидовы именно этим и занимались.

Есть конкретные договоренности по строительству автотрассы, которая свяжет напрямую через присоединенные к городу сельские территории Екатеринбург и Пермь. Да, это в том числе и тот участок дороги через село Ослянка, где сегодня и пассажирские перевозки проблематичны из-за аварийного состояния дорожного покрытия. Но для области проект интересен тем, что реализация его существенно изменит в лучшую сторону всю схему транспортного сообщения.

Нижний Тагил - крупнейший должник за потребленные, но не оплаченные энергоресурсы. За газ, например. Тем не менее, отопительный сезон в городе начался вовремя. Каким образом сумели договориться с кредиторами?

– Сумели! Мы перешли на новый уровень сотрудничества. Позиция «Итеры», которая сегодня является дочерней фирмой российской государственной нефтегазовой компании «Роснефть» такова - в любой ситуации жителей нельзя брать в заложники. Вы, знаете, наверное, что еще прошлым летом многие тагильчане испытывали неудобства в связи с ограничениями в горячем водоснабжении. Теперь все вопросы сняты. Мы, еще раз повторю, перешли к конструктивному сотрудничеству. До конца года вопрос долгов должен быть решен. Я готов рассказать вам об этом, но несколько позже.

И, забегая вперед, чтобы снять лишние вопросы, я не собираюсь ворошить прошлое и с кем-то воевать. Жить надо настоящим и двигаться вперед. У нас же кроме теплоснабжения, много проблем и с водоснабжением, с качеством питьевой воды. Это все - отдельная тема для разговора.

А отопительный сезон у нас наступил не просто вовремя, а даже раньше, если сравнивать с другими муниципальными образованиями области. Мы в этом плане даже Екатеринбург опередили. В этом году мы, опять же впервые за многие годы, сделали нормативный, подчеркну, объем ремонтов системы теплоснабжения. По сравнению с 2012-м годом это показатель в 160%. Именно поэтому в тот период, когда жилфонд Екатеринбурга был подключен на 3,1%, у нас готовность была на уровне 90 процентов.

Не скрою, были такие дома, где подключение к теплу только что закончилось или уже заканчивается. Просто часть из них получили средства на ремонт по федеральной программе поддержке жилфонда. Радоваться бы надо, а на деле... 8 месяцев оформляются необходимые бумаги, а два остается на реализацию проекта. А еще несколько домов в Тагиле долгое время вообще бесхозными были - пришлось в срочном порядке создавать городскую муниципальную компанию для их обслуживания.

Сергей Константинович, вернемся к дню сегодняшнему. Дороги вы отремонтировали, в сжатые сроки так называемую Демидовскую дачу отремонтировали, новый цветомузыкальный фонтан в центре города запустили... Все это делалось специально к выставке? Но некоторые высокопоставленные гости города все эти новшества не увидели.

– И к выставке в том числе. А что в этом плохого? В какой-то степени наши успехи в развитии социальной инфраструктуры города - наши достижения. А кто и что увидел - да, в этом ли дело. Главное, что для тагильчан это незамеченным не осталось. Потому что это сделано руками тагильчан и, в первую очередь, для тагильчан. Вот подождите мы еще площадь Славы на Вагонке закончим... А в другом микрорайоне новый современный детский сад сдадим. В этом году!

Не хотелось бы заканчивать наш разговор минорным вопросом, но и не задать его нельзя. Как уже было отмечено в ряде СМИ и наблюдателями, в период посещения полигона Старатель vip-персонами вы, мэр второго по величине города Свердловской области, держались как-то особняком. Визит высоких гостей не оправдал ваши ожидания? Ведь, наверняка, у вас есть подготовленный проект «хотелок» города на перспективу. Например, желание увеличить бюджет города на 2014 год в полтора раза, то есть добиться финансирования до 18-20 миллиардов рублей в год.

– Есть общепринятые правила протокола общения с руководителями государства. И никто не в праве их нарушать. Ну, пишут у нас иногда отдельные СМИ то, о чем имеют отдаленное представления. Или это происходит из-за недостатка информации - не знаю.

Время пребывания на выставке председателя правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева действительно было ограничено. Но это совсем не значит что ему выставка не понравилась или проблемы и вопросы нижнего Тагила не интересны. То же можно сказать и про представителя президента РФ И.Р. Холманских, и про губернатора нашей области Е.В. Куйвашева. Смею вас уверить, все с точностью до наоборот.

Могу сказать по секрету: свои вопросы мы сумели донести, и, более того, часть из них будет рассматриваться в нужных кабинетах уже на этой неделе, соответственно, появятся и поручения конкретным должностным лицам.

Понимаете, есть определенная процедура рассмотрения вопросов. И решать их городу напрямую нельзя. Но... что греха таить, иногда приходится. Неофициально. Нельзя построить социализм в отдельно взятом городе - кажется, так раньше говорили? Единственное «но» - чтобы там ни говорили, мы все, что планировали, к приезду гостей успели сделать.

Мы, тагильчане, всей своей работой 2013-го года хотели и хотим доказать, что выделенные нашему городу деньги из областного и федерального бюджетов здесь застаиваться не будут. Деньги будут работать на благо жителей.