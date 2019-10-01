Индекс влиятельности-НТ. Сентябрь

За основу наши эксперты взяли ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила. Действия участников рейтинга и других лиц (из чиновничества, политики, бизнеса и медиа) в течение месяца оцениваются по шкале от -1 до +1 десятыми долями. В критерии оценки включены ход исполнения обязанностей, смена должности и команды (повышение/понижение, усиление/ослабление, в том числе поддержка или критика вышестоящих чинов и общественности), изменение бюджета, а также возникающие конфликты или скандалы и их разрешение.

Примеры: Повышение на муниципальном уровне +0,2 балла, на региональном +0,4 балла, на федеральном +0,6 балла, при понижении оценка выставляется с обратным знаком, увольнение -1,0 балла.

Скандал на уровне городских СМИ -0,2 балла, региональных -0,4 балла, федеральных -0,6 балла, внимание к ситуации с стороны Кремля -0,8 балла.

Рассказываем о главных взлётах и падениях в сентябре.

Вадим Раудштейн

«Я — плоть и кровь от УВЗ». Интервью с главным депутатом Нижнего Тагила

Однозначным лидером в сентябре стал спикер Нижнетагильской думы Вадим Раудштейн. После избрания в августе он взял неделю, чтобы завершить дела по юридической практике, а потом лихо взялся за дело, доказывая, что пришёл на должность с заготовленными идеями. О своих задумках он открыто рассказал журналистам (открытость со СМИ сама по себе уже может заслуживать +0,2 балла) и тут же принялся воплощать их в жизнь: это и вопросы с ночным освещением в городе, и изучение деятельности управляющих компаний. Результатов, впрочем, пока ещё нет, но активная деятельность доказывает, что Вадим Раудштейн относится к назначению со всей серьёзностью и быстро идёт к тому, чтобы стать полноправным представителем топ-элиты Нижнего Тагила не только де-юре, но и де-факто. С прогнозом на будущие успехи, можно поставить ему +0,6 баллов.

Мария Лисина

Прокурор подал иск на решение простить тагильским депутатам ошибки в декларациях

Однако вместе со столом спикера Раудштейну достались и проблемы отдельных депутатов, а конкретно — Марии Лисиной, которая ещё в августе смогла избежать лишения мандата за неверно заполненную декларацию о доходах, но тут настойчивость проявила прокуратура Ленинского района. Основательность доводов правоохранителей подтвердил и сам председатель думы, пусть и заявив в то же время, что у Лисиной есть шансы сохранить полномочия. Но проблема — есть проблема, а это -0,2 балла. К тому же, в сентябре Мария Лисина уже официально ушла с должности руководителя «Молодой Гвардии» ЕР в Нижнем Тагиле, уступив место как раз «молодым». Итого: -0,4 балла.

Владимир Мартынов

За настойчивость в вопросе наказания тагильских депутатов за ошибки в декларация можно отметить главного представителя Ленинской прокуратуры Владимира Мартынова. К тому же, в сентябре ведомство довело до приговора дело сотрудников полиции Нижнего Тагила, которые обвинялись в избиении задержанного: на троих они получили более 14 лет лишения свободы. Кто-то скажет, что оно просто сделало свою работу, но не всякие результаты работы выходят в федеральную повестку СМИ, и не каждый месяц. Будучи главой Ленинской прокуратуры, Владимир Мартынов за сентябрь получает +0,4 балла.

Егор Копысов

Мэр Нижнего Тагила объявил о назначении Копысова на должность зама по строительству

12 сентября стало известно, кто же заменит скандально уволившегося с поста замглавы Нижнего Тагила по строительству Владимира Юрченко. Этим человеком оказался начальник управления ЖКХ Егор Копысов. Для него это — однозначно повышение, а мэр Владислав Пинаев, представляя его журналистам, отрекомендовал в самом выгодном свете. Впрочем, за три недели в должности Копысов себя пока заметно не проявил. Однако надо признать, что времени прошло всего ничего — посмотрим, что будет, а пока с уверенностью можно поставить ему +0,2 балла.

Андрей Лебедев

Кстати, сразу после увольнения Владимира Юрченко исполняющим обязанности замглавы Нижнего Тагила по строительству назначили Андрея Лебедева. Это дало повод ожидать, что он займёт должность на постоянной основе, чего однако не случилось. И если за август мы поставили Лебедеву +0,2 балла, то за сентябрь вынуждены их забрать: -0,2 балла.

Гаджи Абдулов и Игорь Васильев

Правительство пригрозило регионам закрытием финансирования за срыв ремонта дорог

Не уходя далеко от темы строительства, напомним, что ремонт улиц по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Нижнем Тагиле идёт с опережением графика. Весь сентябрь дорожники «УБТ-Сервиса» и «Тагилдостроя», возглавляемые Гаджи Абдуловым и Игорем Васильевым соответственно, регулярно докладывали об успехах, а к концу месяца было завершено уже 87% от общего объёма работ. Благодаря им двоим, на фоне критических заявлений правительства России о провалах в других регионах Нижний Тагил, если и не отличается выгодно, то хотя бы в негативной повестке, что называется, не отсвечивает. За это им — по +0,4 балла.

Алексей Голященко

«Уралстроймонтаж» провалил сдачу улицы Крымской по БКАД в Нижнем Тагиле

А вот у третьего подрядчика — «Уралстроймонтажа» — в сентября возникли очевидные проблемы. Служба заказчика городского хозяйства открыто критиковала их работу по «БКАД», заставляла устранять недочёты, а в итоге отказалась принимать одну из улиц. Впрочем, высока вероятность, что недовольство чиновников так остро вызвал не ремонт дорог, а жалоба «УСМ» о конкурсе на строительство моста через Тагильский пруд, направленный в ФАС России. Притом, не сказать, что жалоба достигла цели: ведомство, пусть и нашло некоторые нарушения, основные доводы тагильских застройщиков сочло необоснованными. А до этого от них поступала угроза об отключении электричества на Тагильской лагуне из-за неоплаченных сетей, которое так и не случилось. И хоть в компании сообщили, что теперь сети у них наконец выкупят, с другой стороны, конфликт с городской администрацией продолжает усиливаться. Учитывая расположение сил на тагильском поле, само противостояние у «Урастроймонтажа» и его директора Алексей Голященко отнимает 0,4 бала.

Борис Моров

Мэрия разъяснила выявленные ФАС нарушения в конкурсе на мост через Тагильский пруд

Впрочем, наставление ФАС в адрес администрации из-за работы службы заказа городского заказчика никому баллов не добавляет, да и информация о внимании антимонопольщиков не поспособствует последующему поиску подрядчиков. К тому же, была ещё жалоба на конкурс строительства поля на стадионе «Спутник» — уже от другой компании, и в свердловскую ФАС — который к тому же тоже признали несостоявшимся. Если в августе вопросы к работе «Службы заказчика городского хозяйства» могли выглядеть как оправдания, потому как исходили от «Каравана», отстранённого от строительства одного из соцобъектов, то жалобы от нескольких разных компаний воспринимаются иначе. Притом, получить комментарии от её начальника Бориса Морова не так-то просто — с журналистами он общается крайне редко. Итог за сентябрь: -0,4 балла.

Ибрагим Абдулкадыров

Суд вынес приговор тагильским полицейским, обвиняемым в избиении Максима Червоткина

Пусть реальные сроки для избивших задержанного полицейских — хорошая новость, она всё равно имеет негативный фон, а упоминание самого факта отрицательно сказывается на репутации их начальника — руководителя ММУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова. То же самое касается и новости про отпущенных по УДО трёх других его бывших подчинённых, которые были осуждены за смерть Станислава Головко. И оно же, только отчасти, распространяется на дорожное происшествие с участием полицейского, в результате которого погиб человек. Да, полиция Нижнего Тагила регулярно отмечается успехами (как, к примеру, разоблачение подпольного цеха с нелегалами), но чаще всего они проходят сквозь повестку, в то время как любой негатив тут же становится предметом обсуждения для всей страны. Разумеется, упоминаемые события не смогут сдвинуть Абдулкадырова с первого места в нашем топе влиятельности Нижнего Тагила, тем более, что и скандалом их не назовёшь, потому назначаем за них лишь -0,2 балла.

ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила

Отдельно в рамках индекса влиятельности аналитическая группа TagilCity.ru оценила действия губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева в августе. Прежде всего, оценивалось влияние поступков руководителей региона и муниципалитета на жизнь простых горожан.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Евгений Куйвашев (4 «плюса», 1 «минус»):

+ свердловское правительство утвердило программу «Чистая вода», в рамках которой будет произведено строительство станции водоподготовки и инженерных коммуникаций в Нижнем Тагиле;

+ область получила 10 миллионов рублей на реализацию инициатив граждан;

+ вошёл в топ губернаторов-блогеров с регулярной цитируемостью в СМИ и минимумом ботов;

+ его друг-спортсмен Антон Шипулин выиграл выборы в Госдуму;

— попал в «красную» — «неустойчивую» — зону глав регионов по исследованию группы «Минченко консалтинг».

Фото: ntagil.org

Владислав Пинаев (5 «плюсов», один «минус»):

+ Заделал брешь в своей команде назначением Егора Копысова на должность заместителя;

+ Нижний Тагил выполняет БКАД с опережением графика;

+ отопительный сезон стартовал без ЧП;

+ досрочное благоустройство 45 тагильских дворов, а ещё раньше — обоснованный и, что не менее важно, оперативный ответ на критику российского блогера-урбаниста Ильи Варламова;

+ почти на следующий день, как стало известно про пенсионера-шахматиста, вынужденного ночевать на вокзале, в администрации позаботились о том, чтобы соцработники предоставили ему жильё;