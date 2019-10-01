Минфин планирует изменить налогообложение для богатых россиян

Суть изменений состоит в том, чтобы поменять сроки, в которые иностранные граждане могут не платить налоги. Сейчас достаточно пробыть на территории России меньше 183 дней. Ведомство планирует снизить этот срок до 90 дней.

Согласно проекту, даже если гражданин пробыл в России меньше, его все равно могут считать резидентом и начислить налоги, если у него имеется недвижимость, бизнес и личные связи.

Ужесточение условий связано с желанием, чтобы на родину возвращались бизнесмены, которые в свое время уехали на Западобъясняет министр финансов Антон Силуанов

По его мнению, раньше предпринимателям предоставлялись облегченные условиями, а потому им не приходилось отчитываться за зарубежные активы и платить налоги с нераспределенной прибыли. В то же время, согласно проекту, ставка НДФЛ для нерезидентов может быть уменьшена до 13%. На данный момент она составляет 30%.