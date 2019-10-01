Коммунисты в Нижнем Тагиле попросили перенести время экологического митинга

Проведение акции планировали с 13:00 до 15:00. Представители местной коммунистической партии попросили перенести митинг с 20:01 до 22:00, так как чиновники сообщили, что на этой территории в период с 10:00 до 20:00 будет митинг, посвященный Всемирному дню защиты животных. Также они предложили сменить место проведения акции.