Коммунисты в Нижнем Тагиле попросили перенести время экологического митинга
Сегодня, 12:13ПолитикаФото: pixabay.com
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Тагильское отделение КПРФ направило в мэрию запрос на проведение экологического митинга 5 октября в Комсомольском сквере с переносом времени на 20:00, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Проведение акции планировали с 13:00 до 15:00. Представители местной коммунистической партии попросили перенести митинг с 20:01 до 22:00, так как чиновники сообщили, что на этой территории в период с 10:00 до 20:00 будет митинг, посвященный Всемирному дню защиты животных. Также они предложили сменить место проведения акции.
Напомним, местное отделение КПРФ хочет привлечь внимание властей к проблемам экологии в Нижнем Тагиле. В сентябре Евгений Куйвашев сообщил, что удалось снизить объем выбросов от стационарных источников в рамках нацпроекта «Экология» в Нижнем Тагиле на 11,3%. Это стало поводом для проведения акции.
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