Свердловские депутаты предложили дополнить закон об образовании понятием «патриотизм»

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области внесли в парламент проект о том, чтобы в региональном законе «Об образовании» прописать воспитание патриотизма в детях, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект закона внесла спикер Людмила Бабушкина вместе с группой депутатов. Решение об изменении закона связано в принятыми поправками в Конституции РФ. Предыдущую формулировку понятия «воспитание» депутаты предлагают дополнить словами о чувстве патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, а также бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. Напомним, накануне на сайте ведомства опубликовали документ, согласно которому ЗакСо Свердловской области ужесточит требования к народным законопроектам. ЗакСо Свердловской области ужесточит требования к народным законопроектам

