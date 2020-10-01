Свердловские депутаты предложили дополнить закон об образовании понятием «патриотизм»

Предыдущую формулировку понятия «воспитание» депутаты предлагают дополнить словами о чувстве патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, а также бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.