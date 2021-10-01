Британия‌ ‌ограничила‌ ‌въезд‌ ‌для‌ ‌граждан‌ ‌стран‌ ‌ЕС‌

С 1 октября в Великобритании действует ограничение для людей, живущих в странах ЕС. С этой даты при пересечении границы они должны иметь при себе загранпаспорт, по информации агентства Reuters со ссылкой на главу МВД Великобритании Прити Пател.

По словам министра внутренних дел Великобритании, страна гордится тем, что она исторически открыта миру, и глобальная Британия продолжит данную традицию. Об этом пишет издание 360tv.ru. «Глобальная Британия» означает новую концепцию новой роли правительства страны в мире после Brexit. По словам Пател, страна должна пресечь действия преступников, желающих въехать в нее нелегально по поддельным документам. Как считает правительство Великобритании, новые правила должны помогать бороться с поддельными удостоверениями личности. При этом к населению Евросоюза, живущему в Великобритании, Швейцарии и странах Европейской экономической зоны, правила применять не будут.

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