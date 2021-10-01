Британия‌ ‌ограничила‌ ‌въезд‌ ‌для‌ ‌граждан‌ ‌стран‌ ‌ЕС‌

По словам министра внутренних дел Великобритании, страна гордится тем, что она исторически открыта миру, и глобальная Британия продолжит данную традицию. Об этом пишет издание 360tv.ru.
«Глобальная Британия» означает новую концепцию новой роли правительства страны в мире после Brexit. По словам Пател, страна должна пресечь действия преступников, желающих въехать в нее нелегально по поддельным документам.
Как считает правительство Великобритании, новые правила должны помогать бороться с поддельными удостоверениями личности. При этом к населению Евросоюза, живущему в Великобритании, Швейцарии и странах Европейской экономической зоны, правила применять не будут.