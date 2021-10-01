Кандидатура нового сенатора от Свердловской области согласована

Александр Высокинский будет представлять Свердловскую область в Совфеде РФ следующие 5 лет, сообщает Znak.
30 сентября 2021 года Высокинский последний день отработал на посту заместителя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Перед прошедшими выборами предполагалось, что политик займет депутатское кресло в Госдумы, но представители «Единой России» не набрали необходимого количества голосов для этого. Теперь кандидатуру Высокинского должен утвердить генсовет «Единой России».
Аркадий Чернецкий два срока представлял регион в Совфеде, теперь планируется его назначить вице-спикером Законодательного собрания Свердловской области, так как он прошел на выборах в региональный парламент.
Напомним, ранее сенатор Аркадий Чернецкий уже заявлял о готовности перейти на работу в ЗакСО, если того потребуют интересы региона. Ранее Чернецкий несколько лет занимал пост мэра Екатеринбурга, два срока был сенатором от области.