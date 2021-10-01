Кандидатура нового сенатора от Свердловской области согласована

Кандидатура нового сенатора от Свердловской области согласована
Кандидатура нового сенатора от Свердловской области согласована
Сегодня, 14:37ПолитикаФото: 1МI
Александр Высокинский сменит Аркадия Чернецкого на посту сенатора в Совете Федерации от Свердловской области. Решение об этом принято на заседании президиума регионального политсовета «Единой России».

Александр Высокинский будет представлять Свердловскую область в Совфеде РФ следующие 5 лет, сообщает Znak.

30 сентября 2021 года Высокинский последний день отработал на посту заместителя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Перед прошедшими выборами предполагалось, что политик займет депутатское кресло в Госдумы, но представители «Единой России» не набрали необходимого количества голосов для этого. Теперь кандидатуру Высокинского должен утвердить генсовет «Единой России».

Аркадий Чернецкий два срока представлял регион в Совфеде, теперь планируется его назначить вице-спикером Законодательного собрания Свердловской области, так как он прошел на выборах в региональный парламент.

Напомним, ранее сенатор Аркадий Чернецкий уже заявлял о готовности перейти на работу в ЗакСО, если того потребуют интересы региона. Ранее Чернецкий несколько лет занимал пост мэра Екатеринбурга, два срока был сенатором от области.

Сюжеты:
Выборы-2021
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Свердловская областьАркадий ЧернецкийЕдиная РоссиякандидатураАлександр ВысокинскийСовет Федерациипредставитель
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