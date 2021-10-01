Кандидатура нового сенатора от Свердловской области согласована

Александр Высокинский сменит Аркадия Чернецкого на посту сенатора в Совете Федерации от Свердловской области. Решение об этом принято на заседании президиума регионального политсовета «Единой России».

Александр Высокинский будет представлять Свердловскую область в Совфеде РФ следующие 5 лет, сообщает Znak. 30 сентября 2021 года Высокинский последний день отработал на посту заместителя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Перед прошедшими выборами предполагалось, что политик займет депутатское кресло в Госдумы, но представители «Единой России» не набрали необходимого количества голосов для этого. Теперь кандидатуру Высокинского должен утвердить генсовет «Единой России». Аркадий Чернецкий два срока представлял регион в Совфеде, теперь планируется его назначить вице-спикером Законодательного собрания Свердловской области, так как он прошел на выборах в региональный парламент. Напомним, ранее сенатор Аркадий Чернецкий уже заявлял о готовности перейти на работу в ЗакСО, если того потребуют интересы региона. Ранее Чернецкий несколько лет занимал пост мэра Екатеринбурга, два срока был сенатором от области. Сенатор Аркадий Чернецкий готов работать в Свердловском парламенте

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