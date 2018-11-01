Театры Свердловской области поборются за «Золотую маску» в 23 номинациях
Сегодня, 13:27ПолитикаФото: pixabay.com
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Театры Свердловской области номинированы на премию «Золотая маска» в 23 номинациях.
Среди претендентов: театр музкомедии в Екатеринбурге, театр оперы и балета столицы Урала, Екатеринбургский кукольный театр и «ТанцТеатр».
Как пишут «Вечерние Ведомости», основная конкурсная программа премии состоится в Москве в период с февраля по апрель 2019 года, вручение наград победителям пройдет 16 апреля в Большом театре в столице России.
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