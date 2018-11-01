Театры Свердловской области поборются за «Золотую маску» в 23 номинациях

Среди претендентов: театр музкомедии в Екатеринбурге, театр оперы и балета столицы Урала, Екатеринбургский кукольный театр и «ТанцТеатр».

Как пишут «Вечерние Ведомости», основная конкурсная программа премии состоится в Москве в период с февраля по апрель 2019 года, вручение наград победителям пройдет 16 апреля в Большом театре в столице России.