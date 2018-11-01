Заксобрание рассмотрит проект бюджета Свердловской области на 2019 год

Обсуждение главного финансового документа региона состоится в середине ноября. На 13 ноября назначено первое чтение законопроекта о бюджете. Планируется, что Депутаты Законодательного собрания Свердловской области изучат параметры бюджета уже через 2 недели. На этом заседании будет работать временная согласительная комиссия. Ей предстоит изучить финансирование госпрограмм региона.

Последующие чтения законопроекта должны пройти в декабре. Доходы в обсуждаемом бюджете занимают 239,2 млрд рублей, расходы – 245,7 млрд, дефицит оценивается в 6,5 млрд. По словам министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, к очередному чтению законопроекта параметры статей бюджета могут измениться, ожидается, что также в Свердловской области на 2019 год будут выделены дополнительные межбюджетные трансферы, пишет ЕАН.