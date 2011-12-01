Егор Бычков и Tagilcity.ru предлагают провести в Нижнем Тагиле честные выборы

Автор проекта Егор Бычков и информационный партнер «Честных выборов» Tagilcity.ru предлагают тагильчанам всем вместе в режиме он-лайн следить за ходом выборов и подсчетом голосов. Цель проекта «Честные выборы» - получить достоверную информацию о ходе и итогах голосования. На специально созданную страницу «ВКонтакте»будет поступать информация со всех 92 избирательных участков Ленинского района.

На этой странице в оперативном режиме будут выкладываться:

Видеосюжеты о ходе голосования и замеченных нарушениях (в день выборов будет работать мобильная съемочная группа);

После закрытия участков и подсчета голосов, в режиме реального времени на страницу будут выкладываться фотографии итоговых протоколов с количеством проголосовавших за каждую партию.

Таким образом, читатели этой страницы получат информацию о ходе голосования самыми первыми и даже раньше, чем территориальные комиссии и облизбирком. Организаторы проекта также призывают тагильчан сообщать информацию нарушениях закона на избирательном участке, любых фактах подлога и махинаций.

Tagilcity.ru не является организатором этого проекта и не поддерживает никакую общественную организацию, а сохраняет нейтралитет. Городской информационный портал Tagilcity занимается лишь объективным освещением событий, происходящих на выборах 4 декабря.