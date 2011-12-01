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В Петербурге агитатора «Единой России» выбросили в реку. Пресс-служба партии считает акцию срежиссированной (видео)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Петербурге агитатора «Единой России» выбросили в реку. Пресс-служба партии считает акцию срежиссированной (видео)

1 декабря 2011, 17:05Политика
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