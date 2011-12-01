В Петербурге агитатора «Единой России» выбросили в реку. Пресс-служба партии считает акцию срежиссированной (видео)

Была ли эта акция спланирована или это случилось спонтанно, гадает вся интернет-общественность. Пресс-служба ГУ МВД города сообщает, что заявления в полицию по этому факту не поступало. Единороссы считают, что это происшествие является инсценировкой.

Вся акция является срежиссированной, и вроде как должна демонстрировать, что «простые люди против партии власти» говорят в пресс-службе «Единой России» в Петербурге.

В партии добавили, что нападение на их агитатора действительно совершалось, но только не около Спаса, а рядом с Технологическим институтом. Агитатора избили, отобрали символику и сумку. Руководитель единороссов Санкт-Петербурга Дмитрий Юрьев считает происшествие настоящим терроризмом.

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Часто в предвыборной агитации используются не только промоутеры, но и простые рекламные стойки. Подобные стойки для рекламной продукции могут быть установлены в специально отведенных местах и наполнены рекламными буклетами и другой полиграфией. Главное, чтобы за определенный срок до выборов эти материалы были убраны и агитация вовремя прекратилась.