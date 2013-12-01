Контроль за соблюдением земельного законодательства в Тагиле будет ужесточен

В течение месяца представители Администрации города будут проводить работы по выявлению объектов строительства, возведенных с нарушением разрешенного использования земельного участка. Кстати, график выездов доступен на официальном сайте города.

Они проверят исполнение условий договоров аренды земельных участков арендаторами, проведут осмотры земельных участков по обращениям граждан и юридических лиц на предмет соблюдения земельного законодательства.

Мероприятия будут проводиться во всех районах города. В дальнейшем такие плановые выезды станут регулярными, информация о дате и месте их проведения будет размещаться на официальном сайте города.