Контроль за соблюдением земельного законодательства в Тагиле будет ужесточен
1 декабря 2013, 10:30Политика
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Накануне в Администрации города Нижний Тагил подготовили график выездов специалистов отдела регулирования и контроля за использованием земельных ресурсов на декабрь 2013 года.
В течение месяца представители Администрации города будут проводить работы по выявлению объектов строительства, возведенных с нарушением разрешенного использования земельного участка. Кстати, график выездов доступен на официальном сайте города.
Они проверят исполнение условий договоров аренды земельных участков арендаторами, проведут осмотры земельных участков по обращениям граждан и юридических лиц на предмет соблюдения земельного законодательства.
Мероприятия будут проводиться во всех районах города. В дальнейшем такие плановые выезды станут регулярными, информация о дате и месте их проведения будет размещаться на официальном сайте города.
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