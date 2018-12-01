Департамент по борьбе с коррупцией и контролю появился в Свердловской области
Сегодня, 11:00ПолитикаФото: pixabay.com
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В структуре государственных органов Свердловской области появится новый департамент, который займётся борьбой с коррупцией. Инициатива создания ведомства принадлежит губернатору Евгению Куйвашеву.
30 ноября на портале правовой информации появился указ губернатора Свердловской области о создании департамента по борьбе с коррупцией и контролю.
Ведомство возьмёт на себя часть полномочий аппарата губернатора и правительства области по борьбе с коррупцией. Также вновь созданный орган будет контролировать исполнений решений, которые принимаются губернатором и правительством Свердловской области.
Znak.com сообщает, что имя руководителя ведомства пока что неизвестно. Контроль за деятельностью департамента будет осуществлять вице-губернатор Валерий Чайников.
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