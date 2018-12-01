Департамент по борьбе с коррупцией и контролю появился в Свердловской области

30 ноября на портале правовой информации появился указ губернатора Свердловской области о создании департамента по борьбе с коррупцией и контролю.

Ведомство возьмёт на себя часть полномочий аппарата губернатора и правительства области по борьбе с коррупцией. Также вновь созданный орган будет контролировать исполнений решений, которые принимаются губернатором и правительством Свердловской области.