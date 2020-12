Депутат свердловского заксобрания сложил полномочия на всех постах

Депутат законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников подал заявление о сложении с себя полномочий с постов зампредседателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления, а также председателя мандатной комиссии.

Такое решение было принято, чтобы не возникало разногласий с коллегами и прокуратурой. Об этом депутат рассказал Ура.ру. Он отметил, что написал заявление по собственной инициативе. При этом депутатом он остался и планирует больше времени работать с избирателями. Напомним, ранее прокуратура посчитала нарушениями антикоррупционного законодательства в фактах совмещения депутатами нескольких должностей. Кроме Алексея Коробейникова в поле зрения правоохранителей попал Владимир Терешков и Владимир Никитин. На имя председателя ЗакСо Людмилу Бабушкину поступило представление об устранении нарушений.

