Депутат свердловского заксобрания сложил полномочия на всех постах

Депутат свердловского заксобрания сложил полномочия на всех постах

Сегодня, 13:30ПолитикаPhoto: Яндекс.Карты
Депутат законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников подал заявление о сложении с себя полномочий с постов зампредседателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления, а также председателя мандатной комиссии.

Такое решение было принято, чтобы не возникало разногласий с коллегами и прокуратурой. Об этом депутат рассказал Ура.ру.

Он отметил, что написал заявление по собственной инициативе. При этом депутатом он остался и планирует больше времени работать с избирателями.

Напомним, ранее прокуратура посчитала нарушениями антикоррупционного законодательства в фактах совмещения депутатами нескольких должностей. Кроме Алексея Коробейникова в поле зрения правоохранителей попал Владимир Терешков и Владимир Никитин. На имя председателя ЗакСо Людмилу Бабушкину поступило представление об устранении нарушений.

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