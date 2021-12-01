Депутаты Заречного просят Путина отправить мэра в отставку за премии самому себе

Депутаты Заречного просят Путина отправить мэра в отставку за премии самому себе
Депутаты Заречного просят Путина отправить мэра в отставку за премии самому себе
Сегодня, 16:12ПолитикаФото: 1MI
Пять депутатов Зареченской гордумы написали обращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором просят отправить главу города в отставку за то, что тот сам себе выписал премию.

В середине ноября гордума объявила мэру города Андрею Захарцеву замечание за то, что тот в 2018–2021 годах девять раз самовольно выписывал себе премии на общую сумму в 382 тысячи рублей. Захарцев вернул деньги, узнав о нарушении, поэтому прокуратура не стала настаивать на строгом наказании градоначальника, сообщает Znak.

Но некоторые депутаты сочли, что Захарцев должен быть наказан гораздо строже. Сначала они написали обращение к губернатору региона Евгению Куйвашеву, а теперь и к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отправить мэра в отставку. Объясняют они требование - утратой доверия к главе города.

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