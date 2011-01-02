Администрация Нижнего Тагила подвела положительные итоги года

Глава города Валентина Исаева отметила, что уходящий год был непростым.Нельзя сказать, что город полностью вышел из кризиса, однако экономикапостепенно восстанавливается.За последние 11 месяцев оборот крупных и средних предприятий увеличилсяна 38%.

Стабилизировалась ситуация на рынке труда: уровень официальнорегистрируемой безработицы в течение года снизился более чем в 2,3 раза.Среднемесячная заработная плата по городу увеличилась до 19400 рублей, с1 декабря была повышена зарплата работникам бюджетной сферы.

В уходящем году были утверждены Комплексный инвестиционный план развитиягорода и генеральный план Нижнего Тагила на период до 2030 года. Городубыли выделены значительные средства, которые направлены на реализациюинфраструктурных проектов.В 2010 году в Нижнем Тагиле был открыт перинатальный центр, памятниктагильчанам-Героям Советского Союза на улице Победы, отремонтированюжный въезд.

Много интересных мероприятий прошло в рамках празднованияюбилея Победы и Года учителя.Эти и другие достижения уходящего года в области образования,здравоохранения, культуры, спорта и других сфер были отмечены насовещании.