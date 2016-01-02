В новогоднюю ночь скончался государственный деятель, бывший руководитель Свердловской области
2 января 2016, 14:00ПолитикаПавел Щербина
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Накануне стало известно о смерти Владимира Кадочникова.
Сюжеты: Екатеринбург
О смерти государственного деятеля стало известно от его сына - юриста Ивана Кадочникова. Тот написал в социальной сети о том, что у его отца диагностировали рак, незадолго до Нового года Владимир Кадочников перенёс операцию. 28 декабря его состояние ухудшилось и за 5 минут до Нового года он скончался.
Партийному и государственному деятелю Владимиру Кадочникову было 72 года. Он последним в истории СССР занимал должность первого секретаря Свердловского Обкома КПСС с 2 июня 1990 по 6 ноября 1991.
После краха коммунистической системы не оставил политику. Заседал в Государственной думе РФ III созыва. С 2004 по 2008 год был депутатом Законодательного собрания Свердловской области.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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