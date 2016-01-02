В новогоднюю ночь скончался государственный деятель, бывший руководитель Свердловской области

О смерти государственного деятеля стало известно от его сына - юриста Ивана Кадочникова. Тот написал в социальной сети о том, что у его отца диагностировали рак, незадолго до Нового года Владимир Кадочников перенёс операцию. 28 декабря его состояние ухудшилось и за 5 минут до Нового года он скончался.