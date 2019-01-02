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Новый 2019 год
Число экономических преступлений в России выросло на 4,7%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Число экономических преступлений в России выросло на 4,7%

Сегодня, 16:06ПолитикаФото: pixabay.com
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