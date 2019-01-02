Число экономических преступлений в России выросло на 4,7%

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Среди всех зарегистрированных преступлений в России 5,8% из них – это преступления в экономической сфере. При этом их число в 2018 году увеличилось на 4,7%.
По итогам 2018 года число экономических преступлений в России составило 5,8% от общего количества и выросло на 4,7%.
Так, например, коррупции стало больше на 2,3%, получение взятки на – 7,1%, дача взятки – на 11,2%, посредничество во взяточничестве – на 16,3%.
Было зарегистрировано 156,3 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации. При этом из них было расследовано только 38,7 тысячи. Ущерб от таких преступлений составил 491,7 млн рублей, что на 36,7% больше, чем в 2017 году, сообщают «Новые Известия».
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