Выборы в свердловскую Облдуму могут пройти без «малых» партий
2 февраля 2010, 18:29ПолитикаArtem
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Непарламентские партии рискуют не попасть на выборы в свердловскую Облдуму, которые пройдут 14 марта.
Как передает Накануне.RU, партия "Яблоко" вчера в последний момент успела сдать подписные листы, однако у избиркома к ним уже есть серьезные претензии. Партия "Патриоты России" сама отказалась от участия в кампании ранее, а "Правое дело" подписные листы принесла, но проверка выявила нарушения в 80% из них. Сегодня председатель свердловского облизбиркома Владимир Мостовщиков заявил, что в настоящее время зарегистрированы списки ЛДПР, КПРФ, вчера представили списки для регистрации "Справедливая Россия" и "Единая Россия". Напомню, что парламентские партии имеют право не собирать подписи для участия в выборах.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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