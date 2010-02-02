Выборы в свердловскую Облдуму могут пройти без «малых» партий

Как передает Накануне.RU, партия "Яблоко" вчера в последний момент успела сдать подписные листы, однако у избиркома к ним уже есть серьезные претензии. Партия "Патриоты России" сама отказалась от участия в кампании ранее, а "Правое дело" подписные листы принесла, но проверка выявила нарушения в 80% из них. Сегодня председатель свердловского облизбиркома Владимир Мостовщиков заявил, что в настоящее время зарегистрированы списки ЛДПР, КПРФ, вчера представили списки для регистрации "Справедливая Россия" и "Единая Россия". Напомню, что парламентские партии имеют право не собирать подписи для участия в выборах.