Конкурс в думу в среднем — 4 человека на место

Выборы, напомним, пройдут 4 марта. Одномандатных округов на этих выборахбудет только 13. Из 77-ми выдвинувшихся по ним человек в качествекандидатов зарегистрировано только 56. И один из них добровольно снялсвою кандидатуру с предвыборной гонки.

Таким образом, по одномандатным округам остаётся 55 кандидатов,рассказала ИА «Все новости» председатель горизбиркома Лидия Брызгалова. Из них 35человек предложены партиями, остальные – самовыдвиженцы. Именно им длярегистрации пришлось собирать подписи потенциальных избирателей. Итолько из-за проблем с подписями 21 самовыдвиженец так и не сталкандидатом в депутаты. Кто-то не набрал нужного количества, кто-топредоставил документы с нарушениями. Так, у одного из претендентовподписные листы были заверены раньше, чем на них появились подписитагильчан, рассказала Лидия Брызгалова.

В итоге в каждом округе за право представлять его в Гордуме будутбороться от 3-х до 5-ти человек. По единому городскому округузарегистрированы 44 кандидата от четырёх партий – КПРФ, ЛДПР, «ЕдинойРоссии» и «Справедливой России».

Сейчас начинается период активной агитации. А горизбирком начинаетготовить бюллетени. Впрочем, состав кандидатов ещё может измениться,если кто-то выйдет из гонки по собственному желанию. Возможно и удалениеза серьёзные нарушения. Но их, надеется Лидия Брызгалова, кандидаты недопустят.