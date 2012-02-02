Областной министр финансов призвал СМИ прекратить травлю губернатора

По оценкам ряда местных экспертов, пафос, с которым написано письмо, может говорить о двух возможных вариантах природы его появления. Первый вариант, министр финансов подчеркивает свою лояльность главе региона, который согласно указу президента РФ Дмитрия Медведева, 6 февраля 2012 года должен выйти на работу. Второй вариант, что Константин Колтонюк взволнован появившимися в последнее время в СМИ предположениями, что возвращение губернатора будет временным. Право определить, является ли письмо министра финансов истеричной выходкой, или адекватной оценкой роли собственной личности в современной политической системе Среднего Урала мы предоставляем пользователям Е1.RU, для чего публикуем письмо Константина Колтонюка полностью и без купюр:

В течение последних двух месяцев в ряде региональных СМИ идет откровенная травля Губернатора Свердловской области Александра Сергеевича Мишарина, а также ставится под сомнение эффективная работа всех, кто работает рядом с ним.

Количество надуманных, лживых публикаций последнее время перешло все пределы, которые принято называть разумными. Способность ждать, когда этот «грязевой поток» иссякнет, рано или поздно заканчивается.

В этой связи хочу выразить свою гражданскую позицию. Надеюсь, ее поддержат все порядочные люди, которых, уверен, немало.

Как человек, проработавший рядом с Александром Сергеевичем значительную часть сознательной жизни, считаю, что его высочайший опыт, квалификация, энергия и человеческое достоинство, - позволяли, позволяют и будут позволять и дальше эффективно руководить Свердловской областью.

Считаю не только недопустимым, но и аморальным, травить человека и его близких в тот момент, когда он попал в страшную аварию, выполняя свои должностные обязанности. И сейчас восстанавливается после полученных травм.

Уверен, что эти, так называемые информационные потоки, в итоге оскорбляют не только Губернатора и его команду, но и всех, кто сегодня добросовестно работает в государственном секторе нашей области.

Эта информационная компания вводит людей в заблуждение и создает абсолютно недостоверную картину жизни региона.