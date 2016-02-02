Лондон обвинил Россию в разжигании гражданской войны в Сирии

Удары российских ВКС в Сирии подрывают международные усилия, целью которых является положить конец гражданской войне в Сирии. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд в интервью Reuters.

По мнению Хаммонда, действия России в Сирии являются главной проблемой для международных усилий по поиску политического решения кризиса.

Источником моего постоянного разочарования является то, что русские подрывают все наши [Запада] усилия заявил Хаммонд.

Русские говорят «давайте вести переговоры» и после этого все говорят, говорят и говорят. Проблема в том, что, пока они говорят, они продолжают наносить авиаудары и поддерживать Асада сказал он.

Глава британского МИДа также считает, что российские действия в Сирии усиливают позиции «Исламского государства» (организация признана в России запрещенной).

Русские говорят, что хотят уничтожить ИГИЛ, но они бомбят не ИГИЛ, а умеренную оппозицию считает Хаммонд.

Кроме того, по мнению главы британского МИДа, действия России в Сирии усугубляют проблему с беженцами.

С началом российских авиаударов в Сирии ручеек людей, которые, по всей видимости, возвращались из лагерей беженцев в Сирию, прекратился. Мы видим новый отток беженцев из-за тех действий, которые предпринимает Россия, особенно в южной части Сирии сказал Хаммонд.

Глава МИД Британии также признался, что ему трудно оценить, изменилась ли позиция Москвы в отношении поддержки Башара Асада. По его словам, «прочитать» российского президента России Владимира Путина невозможно.

Я выучил, наблюдая за Путиным, будучи сначала в качестве министра обороны, а затем в качестве главы МИДа, что, сколько ни смотрите, ничего не увидите: абсолютно непроницаемый заявил он.

Отвечая на вопрос, мог бы Иран принести большую пользу в разрешении сирийского кризиса, чем Россия, Хаммонд ответил: «Не думаю, что кто-либо из них полезен для мирного процесса».

Русские и иранцы работают рука об руку с сирийским режимом, и иранцы также бескомпромиссны, как и русские в стремлении сохранить сирийский режим сказал он.