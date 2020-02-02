Патриарх Кирилл предложил упомянуть веру в Бога в Конституции РФ

О предложении предстоятеля Русской православной церкви рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят, сказал патриарх.

По его словам, верующие должны содействовать, чтобы вера в Бога, формирующая нравственность присутствовала, в том числе и нашей Конституции.