Патриарх Кирилл предложил упомянуть веру в Бога в Конституции РФ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться о том, чтобы в Конституцию РФ внесли упоминание о вере в Бога, сообщают «Известия».
О предложении предстоятеля Русской православной церкви рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят, сказал патриарх.
По его словам, верующие должны содействовать, чтобы вера в Бога, формирующая нравственность присутствовала, в том числе и нашей Конституции.
В этом году патриарх Кирилл отмечает 11-летие интронизации. Он получил поздравления от президента РФ Владимира Путина, главы правительства Михаила Мишустина, замруководителя Совета безопасности России и бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, а также спикера Госдумы Вячеслава Володина.