Названы фавориты в борьбе за пост мэра Екатеринбурга

На данный момент фаворитами конкурса на пост мэра Екатеринбурга являются врио главы города Алексей Орлов и депутат свердловского Заксобрания Михаил Зубарев.

Такую предварительную оценку дал председатель конкурсной комиссии, руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников, пишет Ура.ру. По словам Чайникова, Орлов представил «серьезную программу», которую власти сочли важной. Также он выделил Зубарева. Чайников допустил, что возглавляемая им комиссия рекомендует от трех до пяти кандидатов. Предполагается, что решение будет приниматься 3 февраля, когда кандидаты закончат представлять свои программы. Новый мэр Екатеринбурга будет выбран 9 февраля из финалистов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter