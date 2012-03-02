Дополнительная партия открепительных удостоверений поступит в Нижний Тагил
2 марта 2012, 16:34Политика
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В Свердловский избирком обратились ТИК с просьбой выдать дополнительное количество открепительных удостоверений.
Еще одна партия открепительных удостоверений поступит в Нижний Тагил, атакже в Кушвинский, Березовский, Верхнесалдинский, Тугулымский,Нижнетуринский районы и Екатеринбург, сообщает пресс-служба областногоизбиркома.
Открепительные удостоверения помогут проголосовать избирателям, которыене могут проголосовать в избирательном участке по месту жительства. Поданным избиркома, удостоверения получили более 20 тыс. человек.
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