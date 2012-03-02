Путин больше всех потратил на предвыборную компанию в президенты

Газета опубликовала финансовые отчеты кандидатов по состоянию на 24 февраля 2012 года, которые поступили в ЦИК от филиалов Сбербанка.

Кандидат в президенты по закону может собрать в избирательный фонд не более 400 миллионов рублей. Если эта сумма превышается, то разница возвращается в бюджет. Именно 400 миллионов и поступило в избирательный фонд самовыдвиженца Михаила Прохорова. Более 319 миллионов рублей было потрачено уже к 24 февраля.

Из документа следует, что наибольшую сумму на агитацию и прочие расходы потратил Владимир Путин, в избирательный фонд которого поступило более 411 миллионов рублей, из них потрачено 368,9 миллиона рублей, а еще 33,2 миллиона возвращено юридическим лицам и перечислено в бюджет.

В фонд кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова поступило почти 263 миллиона рублей, из них возвращено в бюджет и юридическим лицам 3 миллиона, а 251 миллион рублей израсходован. Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский израсходовал 210 миллионов из 225 поступивших.