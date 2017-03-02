Украинский политик Балицкий продолжит защищать русский язык в Верховной Раде несмотря на угрозы

Напомним, подавляющее число жителей Украины – более 90% - разговаривают на русском языке, поэтому его поддержка на государственном уровне является важной задачей на сегодняшний день.

Соответствующая инициатива уже подготовлена, и ее рассмотрение предлагалось в конце 2016 года. Тогда она не получила необходимой поддержки среди народных депутатов и не была утверждена. В то время Белицкому и его семье начали поступать угрозы. Тем не менее, украинский депутат намерен вынести законопроект на обсуждение ВР повторно.

Евгений Белицкий убежден, что Украина не должна стать мононациональной, а должна оставаться, как и раньше, разнообразной и комфортной для разных национальностей страной. В том числе, для русскоговорящих. Тем более их в Украине – большинство.

Депутат считает, что нужно преподавать русский язык в школах, издавать книги и брошюры на русском языке, несмотря на все разногласия между Киевом и Москвой.

В свое время русские строили эту страну, помогали поднимать ее в послевоенные годы отметил Белицкий.

Необходимость данной инициативы поддерживается и депутатами в «Блоке Петра Порошенко» и в «Батькивщине».