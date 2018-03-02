Критика и поддержка: как оценивают обращение Путина политики Урала и России?

Редакция TagilCity.ru собрала мнения политиков, общественников и политологов, которых попросила ответить на вопрос: чем запомнилось выступление Владимира Путина?.





Президент сделал заявление о том, что Россия обладает гиперзвуковым оружием, а также о создании новейшей крылатой ракеты с малогабаритной сверхмощной ядерной установкой, неуязвимой для ПРО и ПВО. Эта ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета.





Ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают, -- заявил глава государства.

После слов президента о новом оружии зал разразился аплодисментами. Фото: ТВЦ



По мнению депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, акцент на ВПК в послании был связан не только с необходимостью обороны страны, но и с тем, что многие технологии из военной сферы переходят в повседневную жизнь. В качестве примера политик привел интернет, прототип которого создавался для военных нужд.

Первая часть послания. Ее направленность на структурную перестройку. Это ответ на те вызовы, которые в ближайшее время произойдут в мире. Нам необходимо определить время, предугадать, что и как нас ждет. Не секрет, что экономика, производство, да и сама жизнь меняется. Но это было, мне кажется, о другом. Цифра будет править миром. Вторая часть многих напугала. Но это было, мне кажется, о другом. Так сложилось, что во всем мире технологические изменения прошли из ВПК. Взять тот же интернет. Все достижения в нашем ВПК в скором времени придут в нашу повседневную жизнь. И эти технологии позволят ее качественно изменить. Нас ждет не революция роз или тюльпанов, но революция технологий и самой жизни, -- говорит Вячеслав Вегнер.

Андрей Альшевских и Вячеслав Вегнер. Фото: alshevskix.livejournal.com



На милитаристскую риторику обратил внимание и публицист Сергей Колясников, который в этой части послания полностью поддерживает главу государства Владимира Путина.





Больше всего запомнилось, конечно, воинственная риторика, которую я полностью разделяю. С США и Европой можно разговаривать только на языке силы, -- подчеркнул Колясников в разговоре с корреспондентом TagilCity.ru.

Политолог Аббас Галлямов увидел в акценте на военных достижениях отсутствие перспективы перемен, которых, по мнению спикера, вряд ли стоит ожидать в ближайшие шесть лет.

Главное в послании – это сигнал о том, что в ближайшие шесть лет в стране ничего не изменится. Глава государства будет занят противостоянием с Америкой и до внутренних проблем руки у него, скорее всего, не дойдут, -- поделился своими соображениями Аббас Галлямов.

Впрочем, не все из слушавших президента заострили внимание на военной сфере. Депутаты Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских и Дмитрий Ионин увидели ряд важных посылов, касающихся социальной сферы. Альшевских предположил, что первая часть выступления является прямым напутствием будущему правительству.

По итогам скажу: горжусь президентом страны. Первую часть выступления (это социалка, цифровые технологии, преодоление отставаний и другие ключевые вопросы) я бы назвал напутствием будущему правительству. В первую очередь ему предстоит воплощать инициативы Владимира Путина. Второй блок (скажу прямолинейно) адресован нашим иностранным партнерам, чтобы считались с интересами России, -- говорит парламентарий.

На социальный блок тезисов Путина обратил внимание и Ионин, подчеркнувший, что президент обратил внимание чиновников на губительную оптимизацию медицины.

Многие коллеги делали акцент на последней части послания, связанный с безопасностью и внешней политикой. Конечно, последние слова и яркие презентации запоминаются больше. Но меня заинтересовали разделы, связанные с вопросами медицины и инфраструктуры. Очень важный окрик Президента региональным властям остановить оптимизацию медицины. Это огромная проблема. Повсеместно закрываются медпункты, отделения и даже целые больницы. Если, по итогам послания, будет остановлен этот губительный для всей страны процесс – это будет самой важной частью всего обращения Президента, -- пояснил корреспонденту TagilCity.ru Дмитрий Ионин.

Ионин в 2017 году сменил Заксобрание на Госдуму. Фото: личная страничка депутата в «Фейсбуке»



В своем выступлении президент назвал первоначальную цель оптимизации, отметив, что в ряде случаев эффект оказался противоположным.

За последние годы была проведена оптимизация сети лечебных учреждений. Это делалось для того, чтобы выстроить эффективную систему здравоохранения. Но в ряде случаев, вынужден сегодня об этом сказать, административными преобразованиями явно увлеклись. Начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках и на селе. Альтернативы никакой не предложили, оставили людей практически без медицинской помощи, ничего не предлагая взамен, -- заявил Владимир Путин.

Президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов обратил внимание на два противоборствующих блока среди авторов текста – внутренний и внешний. Эксперт подчеркнул, что ранее послания были более сглаженными, теперь же отчетливо чувствуется контраст.

Запомнился контраст между первой и второй частями. Обычно послание было более синтетическим и лоскутным – разные фрагменты были написаны разными блоками. А сейчас первый (внутренний) блок более целостен, но все же воспринимается как часть предвыборных дебатов между авторами первого и второго блоков, -- отметил Михаил Виноградов.

Михаил Виноградов обратил внимание на авторов послания. Фото: «Фейсбук»



Наиболее критично высказался о выступлении президента депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Головин. Политик не скрывает, что не верит словам Путина, акцентируя внимание на том, что на все озвученное в бюджете страны не хватит средств.





Дмитрий Головин всегда оставляет за собой право на собственное мнение. Фото: google.com





Не смотрел, так как давно не верю тому, что он говорит. Он врет, начиная с 2004 года, когда произошла трагедия в Беслане. По отзывам в прессе и на телевидении, первая часть послания противоречит второй. И на все это веселье явно не хватит денег, -- подчеркнул Дмитрий Головин.