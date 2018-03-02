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Критика и поддержка: как оценивают обращение Путина политики Урала и России?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Критика и поддержка: как оценивают обращение Путина политики Урала и России?

2 марта, 17:35ПолитикаЛев Истомин
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