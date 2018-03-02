Критика и поддержка: как оценивают обращение Путина политики Урала и России?

Редакция TagilCity.ru собрала мнения политиков, общественников и политологов, которых попросила ответить на вопрос: чем запомнилось выступление Владимира Путина?.

Президент сделал заявление о том, что Россия обладает гиперзвуковым оружием, а также о создании новейшей крылатой ракеты с малогабаритной сверхмощной ядерной установкой, неуязвимой для ПРО и ПВО. Эта ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета.

Ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают заявил глава государства.

После слов президента о новом оружии зал разразился аплодисментами. Фото: ТВЦ

По мнению депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, акцент на ВПК в послании был связан не только с необходимостью обороны страны, но и с тем, что многие технологии из военной сферы переходят в повседневную жизнь. В качестве примера политик привел интернет, прототип которого создавался для военных нужд.

Первая часть послания. Ее направленность на структурную перестройку. Это ответ на те вызовы, которые в ближайшее время произойдут в мире. Нам необходимо определить время, предугадать, что и как нас ждет. Не секрет, что экономика, производство, да и сама жизнь меняется. Но это было, мне кажется, о другом. Цифра будет править миром. Вторая часть многих напугала. Так сложилось, что во всем мире технологические изменения прошли из ВПК. Взять тот же интернет. Все достижения в нашем ВПК в скором времени придут в нашу повседневную жизнь. И эти технологии позволят ее качественно изменить. Нас ждет не революция роз или тюльпанов, но революция технологий и самой жизни говорит Вячеслав Вегнер.

Андрей Альшевских и Вячеслав Вегнер. Фото: alshevskix.livejournal.com

На милитаристскую риторику обратил внимание и публицист Сергей Колясников, который в этой части послания полностью поддерживает главу государства Владимира Путина.

Больше всего запомнилось, конечно, воинственная риторика, которую я полностью разделяю. С США и Европой можно разговаривать только на языке силы подчеркнул Колясников в разговоре с корреспондентом TagilCity.ru.

Политолог Аббас Галлямов увидел в акценте на военных достижениях отсутствие перспективы перемен, которых, по мнению спикера, вряд ли стоит ожидать в ближайшие шесть лет.

Главное в послании – это сигнал о том, что в ближайшие шесть лет в стране ничего не изменится. Глава государства будет занят противостоянием с Америкой и до внутренних проблем руки у него, скорее всего, не дойдут поделился своими соображениями Аббас Галлямов.

Впрочем, не все из слушавших президента заострили внимание на военной сфере. Депутаты Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских и Дмитрий Ионин увидели ряд важных посылов, касающихся социальной сферы. Альшевских предположил, что первая часть выступления является прямым напутствием будущему правительству.

По итогам скажу: горжусь президентом страны. Первую часть выступления (это социалка, цифровые технологии, преодоление отставаний и другие ключевые вопросы) я бы назвал напутствием будущему правительству. В первую очередь ему предстоит воплощать инициативы Владимира Путина. Второй блок (скажу прямолинейно) адресован нашим иностранным партнерам, чтобы считались с интересами России говорит парламентарий.

На социальный блок тезисов Путина обратил внимание и Ионин, подчеркнувший, что президент обратил внимание чиновников на губительную оптимизацию медицины.

Многие коллеги делали акцент на последней части послания, связанный с безопасностью и внешней политикой. Конечно, последние слова и яркие презентации запоминаются больше. Но меня заинтересовали разделы, связанные с вопросами медицины и инфраструктуры. Очень важный окрик Президента региональным властям остановить оптимизацию медицины. Это огромная проблема. Повсеместно закрываются медпункты, отделения и даже целые больницы. Если, по итогам послания, будет остановлен этот губительный для всей страны процесс – это будет самой важной частью всего обращения Президента пояснил корреспонденту TagilCity.ru Дмитрий Ионин.

Ионин в 2017 году сменил Заксобрание на Госдуму. Фото: личная страничка депутата в «Фейсбуке»

В своем выступлении президент назвал первоначальную цель оптимизации, отметив, что в ряде случаев эффект оказался противоположным.

За последние годы была проведена оптимизация сети лечебных учреждений. Это делалось для того, чтобы выстроить эффективную систему здравоохранения. Но в ряде случаев, вынужден сегодня об этом сказать, административными преобразованиями явно увлеклись. Начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках и на селе. Альтернативы никакой не предложили, оставили людей практически без медицинской помощи, ничего не предлагая взамен заявил Владимир Путин.

Президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов обратил внимание на два противоборствующих блока среди авторов текста – внутренний и внешний. Эксперт подчеркнул, что ранее послания были более сглаженными, теперь же отчетливо чувствуется контраст.

Запомнился контраст между первой и второй частями. Обычно послание было более синтетическим и лоскутным – разные фрагменты были написаны разными блоками. А сейчас первый (внутренний) блок более целостен, но все же воспринимается как часть предвыборных дебатов между авторами первого и второго блоков отметил Михаил Виноградов.

Михаил Виноградов обратил внимание на авторов послания. Фото: «Фейсбук»

Наиболее критично высказался о выступлении президента депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Головин. Политик не скрывает, что не верит словам Путина, акцентируя внимание на том, что на все озвученное в бюджете страны не хватит средств.

Дмитрий Головин всегда оставляет за собой право на собственное мнение. Фото: google.com

Не смотрел, так как давно не верю тому, что он говорит. Он врет, начиная с 2004 года, когда произошла трагедия в Беслане. По отзывам в прессе и на телевидении, первая часть послания противоречит второй. И на все это веселье явно не хватит денег подчеркнул Дмитрий Головин.