Путин рассказал о разработанном в России супероружии (ВИДЕО)

Несмотря на то, что по многим разработкам информация пока закрыта, Владимир Путин рассказал о новых образцах гиперзвукового оружия (ракетный комплекс «Сармат», авиакомплекс «Кинжал», подводный беспилотник, крылатая ракета, оснащенная ядерной энергоустановкой, гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»).



Также Путин рассказал о комплексах вооружения, разработанных на ранее не использовавшихся принципах физики (электромагнитные пушки, лазерное оружие, электронные припасы на радиоуправлении, СВЧ-оружие, ультразвуковое оружие). Это результат работы последний десятков лет сотрудников научных сообществ, а также бюро и институтов.



Министр обороны Сергей Шойгу уверен, что передовое оружие поможет избежать вовлечения России в очередную гонку вооружения, а также делает ПРО Соединенных Штатов Америки «дырявой».