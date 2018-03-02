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Новости Нижнего Тагила

Путин рассказал о разработанном в России супероружии (ВИДЕО)

2 марта 2018, 11:00Добавить новость
Путин,Россия,Федеральное собрание,обращение,послание
В обращении к Федеральному собранию Российской Федерации президент страны рассказал о новых системах вооружения, об их создании и испытаниях. Речь идёт об обороноспособности государства, что, несомненно, является его преимуществом в сфере вооруженной борьбы.

Несмотря на то, что по многим разработкам информация пока закрыта, Владимир Путин рассказал о новых образцах гиперзвукового оружия (ракетный комплекс «Сармат», авиакомплекс «Кинжал», подводный беспилотник, крылатая ракета, оснащенная ядерной энергоустановкой, гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»).

Также Путин рассказал о комплексах вооружения, разработанных на ранее не использовавшихся принципах физики (электромагнитные пушки, лазерное оружие, электронные припасы на радиоуправлении, СВЧ-оружие, ультразвуковое оружие). Это результат работы последний десятков лет сотрудников научных сообществ, а также бюро и институтов.

 

Путин,Россия,Федеральное собрание,обращение,посланиеПутин,Россия,Федеральное собрание,обращение,послание


Министр обороны Сергей Шойгу уверен, что передовое оружие поможет избежать вовлечения России в очередную гонку вооружения, а также делает ПРО Соединенных Штатов Америки «дырявой».

 

Инфографика и видео: «ТАСС»
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