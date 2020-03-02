Запуск бесплатного доступа к социально-значимым сайтам в России откладывается
Минкомсвязи не смог вовремя согласовать проект постановления правительства РФ о предоставлении гражданам России с 1 марта бесплатного доступа к социально-значимым сайтам, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
Документ был подвержен критике со стороны ФАС и Минфина РФ. Последний считает, что введение постановления увеличит нагрузку на бюджет и уменьшит налоговые поступления от операторов связи, так как их доходы от оказания услуг снизятся.
Список ресурсов, которые станут бесплатными, планируется подготовить к апрелю, а в июле должен быть принят проект постановления о возмещении затрат операторам. Затраты оцениваются Минфином в 5,7 миллиарда рублей каждый год, в то время как операторы говорили о 150 миллиардах рублей.
Предложение о предоставлении россиянам бесплатного доступа с социально-значимым сайтам озвучил Владимир Путин 15 января 2020 года во время послания Федеральному собранию. Через некоторое время Минкомсвязи заявило, что доступ станет бесплатным с 1 марта. Это значит, что абоненты смогут посещать ресурсы даже при отсутствии средств на балансе мобильного телефона, а операторы не будут учитывать трафик.