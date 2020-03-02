Запуск бесплатного доступа к социально-значимым сайтам в России откладывается

Документ был подвержен критике со стороны ФАС и Минфина РФ. Последний считает, что введение постановления увеличит нагрузку на бюджет и уменьшит налоговые поступления от операторов связи, так как их доходы от оказания услуг снизятся.

Список ресурсов, которые станут бесплатными, планируется подготовить к апрелю, а в июле должен быть принят проект постановления о возмещении затрат операторам. Затраты оцениваются Минфином в 5,7 миллиарда рублей каждый год, в то время как операторы говорили о 150 миллиардах рублей.