Евросоюз ввел санкции в отношении российских чиновников

Евросоюз ввел санкции в отношении российских чиновников

Сегодня, 19:19ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Евросоюз ввел санкции в отношении чиновников из России. Это связано с арестом оппозиционера Алексея Навального. Данное решение было опубликовано в официальном журнале ЕС.

В результате под санкциями оказались:

  • генпрокурор России Игорь Краснов;
  • директор Росгвардии Виктор Золотов;
  • председатель СКР Александр Бастрыкин;
  • директор ФСИН Александр Калашников.

Напомним, 20 февраля стало известно, что Европейский суд по правам человека потребовал немедленно освободить Навального, которому по делу о хищении у «Ив Роше» заменили условный срок на реальный.

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