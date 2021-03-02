Евросоюз ввел санкции в отношении российских чиновников

Евросоюз ввел санкции в отношении чиновников из России. Это связано с арестом оппозиционера Алексея Навального. Данное решение было опубликовано в официальном журнале ЕС.

В результате под санкциями оказались: генпрокурор России Игорь Краснов;

директор Росгвардии Виктор Золотов;

председатель СКР Александр Бастрыкин;

директор ФСИН Александр Калашников. Напомним, 20 февраля стало известно, что Европейский суд по правам человека потребовал немедленно освободить Навального, которому по делу о хищении у «Ив Роше» заменили условный срок на реальный.

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