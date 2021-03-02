Учеников тагильской школы заставляли голосовать за кандидата в молодежный парламент

Учеников тагильской школы заставляли голосовать за кандидата в молодежный парламент

Сегодня, 11:52ПолитикаАзиз КеримовФото: 1mediainvest.ru
В одной из школ Нижнего Тагила учителя требовали от детей проголосовать за выпускника школы на выборах в молодежный парламент Свердловской области.

Рассылка в мессенджере пришла ученикам 11 класса одной из школ Ленинского района 28 февраля. Учителя призывали детей голосовать за выпускника школы и отчитываться перед классным руководителем, рассказали TagilCity.ru родители школьников на условиях анонимности.

Добрый день! Сегодня и завтра проходят выборы в молодежный парламент Свердловской области. Мы голосуем за нашего выпускника. Зарегайтесь на этих выборах, мне отчитаться надо. После голосования нужно написать классному руководителю. Прошу не медлить до вечера, пишут преподаватели своим ученикам.

Детей удивляет такой способ участия в выборах, когда их в приказном порядке просят проголосовать за конкретного кандидата. По словам учеников, они в целом не знакомы с кандидатами в молодежный парламент Свердловской области: с ними как с избирателями никто не общался, в школу никто не приезжал. Онлайн-встреч с кандидатами не проводили.

Наша классная административный ресурс выполняет, как всегда. Тут уже по приказу. Интересно, почему это не просьба, а приказ. Мы не знаем, кто этот человек, какая у него программа, что нам это даст в будущем. Может быть, я хочу проголосовать за другого кандидата, но обязана за этого. Еще и с отчетом, рассказала одна из учащихся TagilСity.ru.

Родители рассказали, что в мессенджере у детей спрашивали, кто еще не проголосовал, поскольку учителям нужно было сдавать отчет по классу и должны проголосовать все 100% учащихся.

Выборы в молодежный парламент Свердловской области проходили с 26 по 28 февраля.

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