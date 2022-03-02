Лавров призвал вернуть ядерное оружие США из Европы домой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал заявление на конференции по разоружению. Он заявил, что Россия остается сторонницей мира и решительно не приемлет даже мысль о ядерной войне.

Глава ведомства отметил, что Москва исповедует принципы ядерного разоружения и предполагает, что страны Запада тоже пойдут по этому пути. Именно поэтому ядерное оружие, которое США хранят в Европе, лучше отправить обратно за океан, добавил дипломат. Об этом сообщает издание «Народные новости». «Для нас неприемлемо, что в разрез с основополагающими положениями о нераспространении ядерного оружия, на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие США. Сохраняется порочная практика совместных ядерных миссий с участием неядерных стран НАТО. В рамках таких миссий отрабатывается сценарий применения ядерного оружия по России. Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью уничтожить», — заключил российский дипломат. Примечательно, что не так давно Украина заявляла о готовности выйти из Будапештского меморандума от 1994 года. Согласно документа, Киев гарантировал, что полностью отказывается от ядерного оружия. Но, как заметил президент России Владимир Путин, Украина все еще сохранила часть атомного наследия СССР, поэтому имеет техническую возможность создать ядерную бомбу.

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