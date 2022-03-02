О готовности к переговорам с Путиным заявил президент Украины Зеленский

О готовности к переговорам с Путиным заявил президент Украины Зеленский
О готовности к переговорам с Путиным заявил президент Украины Зеленский
Сегодня, 09:38ПолитикаФото: личная страница Владимира Зеленского в Instagram

Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с президентом России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта в соцсетях заявил о своей готовности к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам Владимира Зеленского, «мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров». Также он отметил, что, для того чтобы сесть за стол переговоров, сначала нужно прекратить огонь.

Напомним, на Украине продолжается специальная военная операция, целью которой правительство России обозначило демилитаризацию и денацификацию.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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