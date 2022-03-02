О готовности к переговорам с Путиным заявил президент Украины Зеленский

По словам Владимира Зеленского, «мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров». Также он отметил, что, для того чтобы сесть за стол переговоров, сначала нужно прекратить огонь.