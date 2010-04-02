У Горнозаводского округа будет новый управляющий
2 апреля 2010, 16:28ПолитикаArtem
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Губернатор Свердловской области Александр Мишарин подписал Указ об освобождении от должности управляющего Горнозаводским округом Андрея Смирнова.
Он подал в отставку добровольно, отмечает департамент информполитики губернатора. Сейчас проводятся консультации по кандидатуре нового управляющего округом.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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