В Нижнем Тагиле 10 апреля обсудят исполнение бюджета города за 2013 год

Любой тагильчанин может быть участником публичных слушаний (согласно Положению «О публичных слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил», утвержденному Решением Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69). Отчет об исполнении бюджета будет опубликован на официальном сайте города.