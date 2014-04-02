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В Нижнем Тагиле 10 апреля обсудят исполнение бюджета города за 2013 год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле 10 апреля обсудят исполнение бюджета города за 2013 год

2 апреля 2014, 09:30Политика
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