В Нижнем Тагиле 10 апреля обсудят исполнение бюджета города за 2013 год
2 апреля 2014, 09:30Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Именно 10 апреля в Нижнем Тагиле состоятся очередные публичные слушания. На этот раз обсуждение коснется итогов исполнения бюджета города Нижний Тагил за 2013 год. Пройдут слушания в Общественно-политическом центре (пр.Ленина, большой зал).
Любой тагильчанин может быть участником публичных слушаний (согласно Положению «О публичных слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил», утвержденному Решением Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 69). Отчет об исполнении бюджета будет опубликован на официальном сайте города.
Заявки на выступления, предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу можно направлять до 5 апреля 2014 года по адресу: Администрация Нижнего Тагила, ул. Пархоменко,1а, кабинет №404.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей