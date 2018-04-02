Путин поблагодарил Тулеева за многолетнюю работу на посту губернатора Кузбасса
2 апреля, 14:15Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Владимир Путин поблагодарил Амана Тулеева за работу на посту губернатора Кемеровской области на протяжении долгих лет.
Пресс-секретарь президента сообщил, что между главой государства и экс-губернатором состоялся телефонный разговор, в ходе которого Путин поблагодарил возглавлявшего Кузбасс 20 лет Тулеева.
Выборы губернатора Кузбасса состоятся в сентябре 2018 года, сообщает ТАСС.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей