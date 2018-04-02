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Новости Нижнего Тагила

Сергей Цивилев назначен врио главы Кемеровской области

2 апреля 2018, 06:05Добавить новость
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После досрочной отставки Амана Тулеева, которая произошла 1 апреля, временно исполняющим обязанности главы Кузбасса был назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

1 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин принял досрочную отставку Амана Тулеева. В этот же день врио главы Кемеровской области президент назначил Сергея Цивилева.

Как передают «Новые Известия», Цивилев стал заместителем Амана Тулеева в начале марта 2018 года. До поста вице-губернатора он возглавлял угольную компанию «Колмар», находящуюся в Якутии. До начала политической карьеры Сергей Евгеньевич проходил военную службу в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации и дослужился до звания капитана третьего ранга.

Политологи уже окрестили Цивилева «варягом» для Кемеровской области. Он является ставленником Москвы, потому не связан с кузбасскими финансово-промышленными группами и элитами. Цивилев получил известность после того, как встал на колени перед жителями Кемерово, прося прощения за пожар в ТЦ «Зимняя вишня».

Врио губернатора в первый же день заявил, что не собирается никого выгораживать. Все виновные в пожаре в торговом центре и гибели людей понесут заслуженное наказание, пообещал Сергей Евгеньевич.

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