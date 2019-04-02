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Свердловская область и КНР обсудили сотрудничество в медицине и туризме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Business 3167295 1920

Свердловская область и КНР обсудили сотрудничество в медицине и туризме

Сегодня, 10:41ПолитикаФото: pixabay.com
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