Свердловская область и КНР обсудили сотрудничество в медицине и туризме

Потенциал Свердловской области был продемонстрирован делегации из КНР в ходе рабочей встречи с представителями профильных министерств и ведомств. В ходе встречи был отмечен высокий потенциал Свердловской области в сфере туризма, китайская делегация проявила интерес к туристическим маршрутам Среднего Урала.

Нам есть чему поучиться у Свердловской области в плане событийного туризма, у вас интересные мастер-классы с глубокой культурной и исторической составляющей,сказал представитель КНР.

На площадке Центра детской онкологии и гематологии гостям были представлены высокотехнологичные возможности медицины Свердловской области. Регион находится в пятерке лидеров по оказанию высокотехнологичной медпомощи. В ОКБ доставляются пациенты из других регионов России. В ходе визита также обсудили возможность оказания медицинской помощи пациентам из КНР и других стран.