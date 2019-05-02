Автором Telegram-канала «Сталингулаг» оказался уроженец Махачкалы

Меня зовут Александр Горбунов, и я — автор «Сталингулага»,с этих слов начинается интервью с блогером.

Telegram-канал «Сталингулаг», а также одноимённые аккаунты в Twitter и Instagram насчитывают около 1,3 млн подписчиков. В своих постах Горбунов критикует действующую российскую действительность.

По факту, «Сталингулаг» - это единственный популярный Telegram-канал, который пишет о том, как все есть на самом деле,считает колумнист.

Накануне в дом к его матери в Махачкале пришли силовики – сотрудники полиции сообщили Горбунову, что с его телефона поступал звонок о минировании объектов в Москве. Мужчина уточнил у полицейских, с какого именно номера совершались звонки – оказалось, что не с того, по которому позвонили силовики. Других вопросов Александру не задавали. О том, проходили в родительском доме обыски или нет, мужчина не знает.

27-летний Александр Горбунов страдает спинальной мышечной атрофией, которая приводит к отмиранию клеток спинного мозга. Блогер признаётся, что заболевание прогрессирует. Основной доход колумниста – это частный трейдинг.

Telegram-канал приносит не так много денег, как кажется, добавил Александр.