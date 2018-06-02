Депутат гордумы Игорь Плаксин не допущен до праймериз в думу Екатеринбурга

Ранее чиновник получил известность в скандале с «Уралэнергостройкомплекс». Некоммерческое партнерство во главе с парламентарием руководило постройкой таких объектов как «Новый Уктус», «Постовского, 6» и «Первый Николаевский», строительные работы на которых были заморожены.