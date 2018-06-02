Депутат гордумы Игорь Плаксин не допущен до праймериз в думу Екатеринбурга
2 июня, 15:40Политика
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1 июня 2018 года из списка кандидатов праймериз исключен действующий депутат гордумы Игорь Плаксин.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее чиновник получил известность в скандале с «Уралэнергостройкомплекс». Некоммерческое партнерство во главе с парламентарием руководило постройкой таких объектов как «Новый Уктус», «Постовского, 6» и «Первый Николаевский», строительные работы на которых были заморожены.
Как сообщает «Московский комсомолец», оргкомитет «Единой России» принял решение исключить из списка кандидатов праймериз Александра Кузнецова и Игоря Плаксина. Решение принято на основании жалоб, поступивших в комитет.
Генеральный директор УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников снят с предварительного голосования по личному заявлению.
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